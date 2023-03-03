В Москве вынесен приговор пенсионеру, который застрелил бывшую жену своего сына

Перовский районный суд Москвы вынес приговор 68-летнему москвичу Николаю Голубеву, признав его виновным в убийстве женщины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступление было совершено 21 сентября 2021 года. В этот день Голубев, вооружившись гладкоствольным карабином «Вепрь», поджидал бывшую жену своего сына. «Увидев Голубева, потерпевшая пыталась скрыться, однако мужчина произвел два выстрела в область головы и груди женщины, от полученных ранений она скончалась на месте преступления», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что пенсионер совершил убийство «на почве личных неприязненных отношений, возникших после развода сына Голубева с потерпевшей», а также споров о воспитании и проживании их шестилетней дочери.

Суд приговорил мужчину к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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