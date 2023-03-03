Ученица ударила ножом подростка в мужском туалете одной из московских школ

В столичной школе ученица нанесла ножевое ранение 13-летнему подростку. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«3 марта 2023 года в одной из столичных школ, расположенных на юго-западе Москвы, в результате конфликта ученица причинила колото-резаное ранение 13-летнему подростку. По данному факту Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

По данным Следкомитета, между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты.

Ученик доставлен в больницу для обследования и оказания медицинской помощи. Как отметили в СК, его жизни ничего не угрожает.

Следователи опрашивают директора школы, учителей и очевидцев произошедшего.

Как сообщает телеграм-канал Mash, инцидент произошел в мужском туалете московской школы №538. Мальчик по имени Давид получил ножевое ранение в область лопатки. Удар перочинным ножом нанесла девочка по имени Милена. По информации издания, Давид приставал к девочке, а ей это не нравилось. В результате завязался конфликт, и Милена достала перочинный нож, чтобы испугать подростка.

Москва, Андрей Дорофеев

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