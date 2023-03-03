В Москве убит один из создателей «Спутника V» – источник

Ссора, произошедшая в квартире на северо-западе Москвы, обернулась убийством участника разработки вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Погибшим оказался один из создателей вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков, 1974 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Официально факт убийства подтвержден, но личность жертвы не называется. Как сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, сегодня в квартире на улице Рогова «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем».

По словам Ивановой, в ходе допроса задержанный «признал вину, ему предъявлено обвинение». Кроме того, выяснилось, что ранее 29-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности за некое тяжкое преступление. Следствие будет настаивать на его заключении в СИЗО. По части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) ему грозит до 15 лет заключения.

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи РИА «Новости» уточнили, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, он соавтор патента на вакцину «Спутник V», был среди награжденных президентом за разработку вакцины.

Москва, Андрей Дорофеев

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