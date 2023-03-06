В Москве льготное питание школьникам теперь назначается автоматически

Льготное питание школьникам из малообеспеченных семей в столице теперь назначается автоматически, без подачи заявлений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Обновленный проактивный формат позволяет назначить льготное питание автоматически после того, как школьнику будет присвоена льготная категория. Все документы, необходимые для подтверждения, уже будут внесены в систему. Подобная система сокращает срок предоставления услуги до одного рабочего дня», – рассказала председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук.

В столичном департаменте информационных технологий добавили, что услуга по подаче заявления на предоставление льготного питания – одна из самых востребованных на портале mos.ru. С момента ее появления в 2019 году горожане направили более 1,6 миллиона электронных заявлений.

Бесплатные горячие завтраки в столичных школах получают все ученики первых-четвертых классов без подачи заявлений. Кроме того, бесплатными завтраками и обедами за счет городского бюджета обеспечиваются другие категории учеников: дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты, дети-инвалиды, дети, родители которых являются инвалидами первой и второй группы, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, получающие пенсию по потере кормильца.

Также в столице упростили процедуру назначения этой услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. Раньше в дополнение к электронному заявлению родителям необходимо было предоставлять подтверждающие документы в бумажном виде, а с декабря 2022 года льготное питание детям этой категории назначается по результатам проверки документов в рамках межведомственного взаимодействия в онлайн-режиме.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»