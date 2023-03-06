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Понедельник, 6 марта 2023, 11:11 мск

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ЧП в Подмосковье: взрыв и пожар произошли ночью на коксогазовом заводе

Пожар произошел ночью на предприятии в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о ЧП поступило спасателям 5 марта в 22:07. Пожар произошел в нежилом здании в городском округе Ленинский по адресу: Белокаменное шоссе д. 13. В 23:33 возгорание было локализовано на площади 200 кв. м. В 01:40 пожар был ликвидирован.

В МЧС уточнили, что пострадавших в инциденте нет. К тушению возгорания привлекались 30 единиц техники и 89 человек.

Как уточняют СМИ, ЧП произошло в цеху улавливания коксогазового завода «Москокс». По словам очевидцев, пожару предшествовал взрыв. После этого пламя поднялось на высоту около 20 метров, его было видно с большого расстояния. Сообщается также, что горела насосная колонна с бензолом.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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