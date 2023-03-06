российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 12:13 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Тела 16-летней девушки и мужчины обнаружены в одном из гаражей в Орехово-Зуеве

В одном из гаражей в подмосковном Орехово-Зуеве обнаружены тела несовершеннолетней и мужчины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 5 марта 2023 года в гараже, расположенном в городе Орехово-Зуево, обнаружены тела несовершеннолетней и мужчины без видимых телесных повреждений. Кроме этого, в гараже обнаружен автомобиль с запущенным двигателем, принадлежащий мужчине. По предварительным данным причиной смерти погибших могло стать отравление угарным газом», – говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели мужчины 1996 года рождения и несовершеннолетней 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Правоохранителями проведены допросы, осуществлен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

ЧП в Подмосковье: взрыв и пожар произошли ночью на коксогазовом заводе / Источник ночного взрыва в окрестностях Коломны установить до сих пор не удалось / Ночной взрыв в Коломне: причиной ЧП мог стать беспилотник / Дело о гибели девяти человек от отравления метиловым спиртом рассмотрит суд в Подмосковье / Суд вынес приговор по делу о гибели трех человек при крушении вертолета в Подмосковье / Житель Подмосковья, повредивший три полицейских авто, отправится в колонию почти на 2,5 года / Упавший в Подмосковье БПЛА был начинен взрывчаткой / Губернатор Подмосковья подтвердил падение беспилотника

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,