Тела 16-летней девушки и мужчины обнаружены в одном из гаражей в Орехово-Зуеве

В одном из гаражей в подмосковном Орехово-Зуеве обнаружены тела несовершеннолетней и мужчины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 5 марта 2023 года в гараже, расположенном в городе Орехово-Зуево, обнаружены тела несовершеннолетней и мужчины без видимых телесных повреждений. Кроме этого, в гараже обнаружен автомобиль с запущенным двигателем, принадлежащий мужчине. По предварительным данным причиной смерти погибших могло стать отравление угарным газом», – говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели мужчины 1996 года рождения и несовершеннолетней 2006 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Правоохранителями проведены допросы, осуществлен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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