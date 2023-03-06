Неизвестные установили растяжку с гранатой на дверь подъезда в Москве

На юге Москвы неизвестные установили растяжку с боевой гранатой на дверь подъезда многоквартирного дома, передает телеграм-канал Baza.

Как сообщается, растяжку обнаружили жители одного из домов на улице Знаменские садки. Кто-то привязал один конец к чеке гранаты, другой – к ручке двери в подъезд. При попытке её открыть мог произойти взрыв.

Отмечается, что для обезвреживания растяжки вызвали сапёров. Правоохранителям предстоит выяснить, кому предназначалась граната, и кто её установил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»