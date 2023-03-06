В Домодедове задержали мужчину с гранатой – угрожал взорвать военкомат

Мужчину в камуфляже и с гранатой задержан в подмосковном Домодедове, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На Набережной улице в Домодедове задержан мужчин в камуфляже. Предварительно, у него с собой был предмет, похожий на гранату «Ф-1». Он угрожал устроить взрыв в здании военкомата», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают саперы, устанавливается, представляет ли данный боеприпас угрозу. Движение автотранспорта в районе задержания ограничено.

Ряд телеграм-каналов сообщают, что граната оказалась небоевой. Отмечается также, что мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации.

После инцидента в военкомате он попытался сбежать, но был задержан росгвардейцами на прилегающей территории.

Москва, Андрей Дорофеев

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