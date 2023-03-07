До конца года на Московских центральных диаметрах откроется 14 пригородных вокзалов

В течение 2023 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) введут в эксплуатацию 14 пригородных вокзалов. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вчера вместе с главой РЖД Олегом Белозеровым открыли пригородный вокзал «Очаково» МЦД-4 (Калужского направления МЖД) – один из 14 вокзалов, строительство/реконструкцию которых планируем завершить в 2023 году. Модернизация пассажирской инфраструктуры является важнейшей частью создания новых диаметров наземного метро: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» и МЦД-4 «Калужско-Нижегородский». Да и на действующих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 требуется обновить еще несколько станций», – отметил градоначальник.

Собянин уточнил, что помимо «Очаково» с начала года были открыты еще две станции – «Лесной Городок», расположенный в Московской области на перспективном МЦД-4, и «Марьина Роща», которая была построена с нуля на Алексеевской соединительной линии.

«По сути, это даже не станция, а полноценный транспортно-пересадочный узел, объединяющий МЦД-2, Люблинско-Дмитровскую линию метро, БКЛ и наземный транспорт. Осенью откроем вторую островную платформу для поездов МЦД-4», – пояснил он.

Собянин добавил, что в активной фазе строительства или реконструкции находится 11 будущих пригородных вокзалов МЦД.

В частности, в рамках первого этапа реконструкции станции «Площадь Трех Вокзалов» МЦД-2 и МЦД-4 была построена новая платформа с навесом на всю длину, а также первая часть пассажирского вестибюля с лифтом, эскалаторами, кассами и турникетами.

«Вскоре завершим второй этап реконструкции. Время пересадки с МЦД на другие виды транспорта составит порядка трех минут», – сообщил он.

В рамках подготовки к запуску МЦД-4 на Белорусском вокзале идет строительство новых платформ, а «изрядно потрепанный» пешеходный мост заменят подземным переходом с лифтами и эскалаторами. Это позволит существенно увеличить пропускную способность вокзала.

Кроме того, как отметил Собянин, существенно расширяют возможности Курского вокзала – крупного транспортно-пересадочного узла, которым ежедневно пользуются до 70 тысяч пассажиров пригородного сообщения.

«Здесь останавливаются поезда МЦД-2, электропоезда Курского, Рижского и Горьковского направлений, «Ласточки» до Нижнего Новгорода и Иваново. В этом году здесь начнут останавливаться еще и поезда МЦД-4. Предполагается, что к 2030 году пассажиропоток возрастет до 156 тысяч человек», – отметил градоначальник.

По его словам, в 2023 году в составе МЦД-4 откроются еще несколько новых станций. «Ольгино» – пригородный вокзал между станциями «Железнодорожная» и «Кучино» в Подмосковье. «Поклонная» – строится с нуля и заменит расположенную в 600 м западнее старую станцию «Москва-Сортировочная-Киевская». Пригородный вокзал «Поклонная» улучшит транспортное обслуживание более 78 тысяч человек. Жителям Дорогомилово и микрорайона Сетунь можно будет просто дойти до новой станции пешком.

Будет открыта «Кутузовская» – станция, которая строится с нуля на новой соединительной железнодорожной ветви. Станция «Тестовская» МЦД-4 улучшит транспортную доступность делового центра «Москва-Сити» – крупнейшего делового района Москвы.

По словам мэра, одним из ключевых проектов создания МЦД-3 является реконструкция конечной станции – пригородного вокзала «Крюково». Еще три станции откроются на МЦД-1.

Москва, Андрей Дорофеев

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