В Домодедове госавтоинспекторам пришлось стрелять в напавшего на них мужчину с ножом

В Подмосковье сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие, чтобы обезвредить напавшего на них мужчину с ножом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по г.о. Домодедово 6 марта в ходе несения службы у одного из домов, расположенных на Каширском шоссе, увидели мужчину, который шёл с ножом в руках. Полицейские потребовали гражданина остановиться и бросить опасный предмет на землю. В ответ тот направился в сторону стражей правопорядка», – говорится в сообщении.

На требования не двигаться мужчина не реагировал, а, наоборот, внезапно побежал к автоинспекторам, размахивая ножом. Один из полицейских произвёл несколько предупредительных выстрелов в воздух. Однако и это не остановило нападавшего. После этого оружие было применено на поражение.

Мужчину задержали и до прибытия бригады медиков оказали доврачебную помощь.

«Выяснилось, что злоумышленник, местный житель 1998 года рождения, ранее в ходе конфликта причинил ножевые ранения охраннику одного из парков отдыха, расположенных на Каширском шоссе. Сотрудник безопасности госпитализирован», – добавили в пресс-службе.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельств произошедшего. Собранные ими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Москва, Андрей Дорофеев

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