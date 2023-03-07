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Вторник, 7 марта 2023, 15:55 мск

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Суд приговорил администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» к 8,5 года колонии за фейки о ВС России

Суд вынес приговор администратору телеграм-канала «Протестный МГУ Дмитрию Иванову, признав его виновным в публичном распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следствием и судом установлено, что с марта по апрель 2022 года Иванов, находясь на территории города Москвы, публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, в том числе, о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины, о разрушении российскими солдатами Киева, Харькова, Одессы, Мариуполя и других городов и убийстве их жителей, об атаках ВС РФ Запорожской атомной станции», – говорится в сообщении ведомства.

В СК отметили, что в ходе предварительного следствия был проведён большой объём следственных и процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза.

Суд признал 23-летнего фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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