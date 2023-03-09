Московские власти потратят почти полмиллиарда рублей на поддержку сервисов каршеринга и такси

Правительство Москвы в текущем году предусмотрело выделение 450 миллионов рублей на субсидии сервисам каршеринга и такси. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы с 2012 года мы выдаем компаниям такси субсидии на компенсацию части затрат при покупке автомобилей. Всего за 11 лет они получили 1,8 миллиарда рублей и приобрели за это время больше 70 тысяч автомобилей. С 2018 года субсидии получают и сервисы каршеринга – за пять лет выдано 950 миллионов рублей и закуплено 39 тысяч новых машин. В этом году Правительство Москвы выделило на развитие сервисов 450 миллионов рублей. Благодаря такой поддержке москвичей возят современные и надежные автомобили, что повышает безопасность поездок», – цитирует Ликсутова пресс-служба мэра и правительства столицы.

По его словам, благодаря такой поддержке московское такси остается одним из самых доступных в мире. Сейчас в городе уже больше 62 тысяч автомобилей такси. Среднее время подачи машины – четыре минуты.

Парк столичного каршеринга по-прежнему самый большой в мире – в сервисах находится около 30 тысяч машин. Арендовать можно электромобили, фургоны и автомобили премиум-класса.

В пресс-службе уточнили, что владельцы сервисов смогут подать заявки на получение субсидий с 10 по 23 апреля.

Москва, Андрей Дорофеев

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