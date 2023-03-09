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Четверг, 9 марта 2023, 13:50 мск

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На юге Москвы неизвестный изнасиловал женщину на железнодорожных путях

В Москве неизвестный изнасиловал и ограбил женщину на железнодорожных путях в районе станции «Нагатинская». Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, в ночное время 7 марта мужчина, находясь на железнодорожных путях вблизи железнодорожной станции «Нагатинская», «применяя насилие, изнасиловал ранее незнакомую 37-летнюю женщину, после чего похитил принадлежащей последней золотые украшения и скрылся с места происшествия», говорится в сообщении СК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как добавили в Следкомитете, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления. Изучаются записи камер видеонаблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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