Сбербанк заявил о планах по выплате дивидендов, несмотря на резкое падение прибыли

Сбербанк вернется к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов за 2022 год на фоне падения чистой прибыли до 270,5 млрд рублей, что почти в 4,5 раза меньше уровня 2021 года, согласно международным стандартам финансовой отчетности. Об этом заявил глава организации Герман Греф в презентации по итогам работы за 12 месяцев.

По данным финансовой отчетности, банк нарастил капитал на 3% до 5,8 трлн рублей. Количество активных клиентов составило 106,7 млн физлиц и 3 млн корпоративных.

«Сбер завершил 2022 год с чистой прибылью в 270,5 млрд руб. Объем собственных средств вырос до 5,8 трлн руб., а достаточность базового капитала по Группе увеличилась до 14,8%. Достигнутый запас прочности позволяет нам вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года», – отметил Греф.

7 марта Герман Греф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, где сообщил, что Сбербанк «закончил свой период убыточности».

Прошлым летом акционеры банка решили не выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на рекордную прибыль 1,246 трлн рублей.

Москва, Мария Соколова

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