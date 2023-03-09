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Четверг, 9 марта 2023, 17:53 мск

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В Москве женщина нанесла сожителю более 60 ударов ножом

Ранее судимая женщина нанесла москвичу более 60 ножевых ранений. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде более 60 колото-резаных ранений в области туловища, головы, шеи было обнаружено 7 марта в квартире жилого дома на улице Маршала Савицкого.

«По подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя сожительница погибшего, ранее судимая за совершение убийства», – говорится в сообщении СК.

На допросе женщина заявила, что во время застолья у них произошел конфликт «на почве семейных разногласий».

Задержанная признала вину, ей предъявлено обвинение части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемой под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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