В Москве по радио и ТВ прозвучал ложный сигнал о воздушной тревоге

Ложное сообщение о воздушной тревоге прозвучала в Москве в эфире ряда радиостанций и телеканалов из-за взлома серверов. Об этом сообщил столичный главк МЧС.

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги», – говорится в сообщении ведомства, которое цитирует РИА «Новости».

Спасатели отметили, что данная информация «является ложной и не соответствует действительности».

Москва, Андрей Дорофеев

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