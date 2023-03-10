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Пятница, 10 марта 2023, 12:14 мск

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В центре Москвы 20-летняя девушка с ножом пыталась добыть в магазине бутылку водки

В московских Хамовниках 20-летняя жительница Краснодарского края с канцелярским ножом пыталась вынести из магазина украденную бутылку водки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

«Девушка, зайдя в один из магазинов в центре столицы, взяла с полок и спрятала во внутренние карманы своей куртки бутылку водки и дезодорант, после чего направилась к выходу. Неладное заметил охранник, который остановил не оплатившую на кассе товар посетительницу. Отвергая свою причастность к хищению и пытаясь скрыться, злоумышленница стала размахивать канцелярским ножом перед лицом сотрудника торговой точки, однако последний сумел забрать из её рук острый предмет», – говорится в сообщении ведомства.

Вернув похищенное, налетчица сбежала. Тем не менее, оперативники задержали ее на Смоленском бульваре.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Фигурантка заключена под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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