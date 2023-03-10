В Москве раскрыто совершенное 25 лет назад жестокое убийство

Московские правоохранители задержали мужчину, совершившего с подельником жестокое убийство женщины на территории нынешней новой Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, преступление было совершено в апреле 1998 года. «Фигурант и его соучастник, находясь в частном доме, расположенном в деревне Новогромово, применяя насилие в отношении ранее знакомой женщины, незаконно проникли в помещение указанного дома. После этого обвиняемый, с целью сломить волю потерпевшей к сопротивлению, стал удерживать ее ремнем и руками за шею и руки, а соучастник в свою очередь нанес ей множественные удары в области головы и туловища кулаками, молотком и ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении СК.

Добычей убийц, в частности, стали золотые украшения и оружие, доставшееся женщине по наследству от отца.

Следователи, сотрудники угрозыска и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела, проверили собранные доказательства. В результате, обвиняемый был задержан в Калужской области. Ранее он был судим за совершение особо тяжких преступлений.

В ходе допроса мужчина признал вину. Ему предъявлено обвинение по п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «а» ч. 3 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).

«В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшие время следствием будет заявлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», – уточнили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

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