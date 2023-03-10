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Пятница, 10 марта 2023, 14:06 мск

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Московскому школьнику проломили череп за оскорбление родителей

Московский старшеклассник попал в реанимацию после драки с одноклассником. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел утром 9 марта на востоке столицы.

Сообщается, что конфликт между 10-классниками вспыхнул из-за оскорбления родителей. Ссора перешла в рукоприкладство. В итоге одному из участников проломили череп. Характер травм закрытый.

«По месту учебы подростки имеют положительные характеристики, на учете в психоневрологическом диспансере они не состоят», – рассказал источник.

Как сообщил директор школы Виктор Дьячков, драка произошла на перемене после конфликта между школьниками в соцсетях.

«На перемене после второго урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку. Школьников разняли учителя и другие ребята. Однако, ввиду видимых повреждений одного из участников драки, сотрудники школы вызвали скорую помощь», – сказал директор школы.

По его словам, администрация школы находится в постоянном контакте со всеми участниками происшествия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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