Массовое отравление школьников в Москве: выпили воду из кулера

В одной из московских школ произошло массовое отравление учеников. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«10 марта 2023 года во время занятий в одном из учебных заведений в центре Москвы ученики почувствовали недомогание, после питья воды из кулера. Несовершеннолетние доставлены в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту организована доследственная проверка. Сейчас следователи работают на месте происшествия. Опрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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