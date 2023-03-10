Пенсионер с топором набросился на двух мужчин в столичном парке

В одном из столичных парков пенсионер нанес топором травмы двум мужчинам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В парковой зоне вблизи ул. Новая Ипатовка 65-летний злоумышленник в ходе конфликта нанес топором телесные повреждения двум мужчинам. Мужчина 1957 г.р. госпитализирован. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нападавший установлен и задержан.

Как уточнили в пресс-службе главного следуправления СК России по городу Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В настоящее время следователи допрашивают подозреваемого.

Москва, Андрей Дорофеев

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