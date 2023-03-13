Столичный юноша зарезал 16-летнюю девушку в Подольске

Житель столицы нанес смертельные ножевые ранения 16-летней девушке в подмосковном Подольске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«10 марта 2023 года молодой человек, находясь в квартире у знакомой в городе Подольске, в ходе произошедшего конфликта нанес девушке несколько ножевых ранений. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в машине «скорой помощи»», – говорится в сообщении ведомства.

Следователем 18-летнему жителю Москвы предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Назначено проведение ряда экспертиз.

«В ходе проведения следственных действий получена информация о том, что родители девочки сообщали в правоохранительные органы об угрозах, поступающих от обвиняемого в адрес несовершеннолетней. Оценка действий сотрудников органов внутренних дел будет дана по результатам расследования уголовного дела о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», – добавили в Следкомитете.

СМИ сообщают, что ранее молодой человек ухаживал за несовершеннолетней, однако, получив отказ принялся преследовать будущую жертву.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»