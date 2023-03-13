Житель Подмосковья задержал вооруженного грабителя

Житель Подмосковья помог полиции задержать грабителя, напавшего с ножом на девушку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД России.

«В дежурную часть ОМВД России по г.о. Дубна Московской области поступило заявление от местной жительницы о том, что на улице Мещерякова на неё с ножом напал мужчина и похитил сумку с деньгами. Злоумышленник после совершения хищения попытался скрыться, но крик о помощи услышал прохожий. Он догнал и обезвредил нападавшего, после чего удерживал его до приезда полицейских», – говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции доставили правонарушителя в территориальное подразделение. Им оказался 61-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и изъяли нож и похищенные вещи, которые вернули потерпевшей.

В отношении задержанного следствием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой). Суд заключил фигуранта под стражу.

Полицейские поблагодарили 36-летнего уроженца Республики Беларусь за оказание содействия при задержании злоумышленника, и вручили ему благодарственное письмо и ценный подарок.

Москва, Андрей Дорофеев

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