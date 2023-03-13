Обильные осадки и нестабильная температура осложнили ситуацию на дорогах Москвы

Дорожная ситуация осложняется в столице обильными осадками и гололедом, который образовался из-за чередования минусовых и плюсовых температур. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«За вчерашний день в городе выпало до 18 миллиметров осадков, прирост снега за сутки составил более 4 сантиметров. Из-за переходов температуры воздуха через ноль на дорогах образовалась гололедица», – цитирует заместителя мэра столицы Петра Бирюкова пресс-служба.

Сегодня по прогнозу синоптиков, ожидается слабый снег, ветер местами с порывами 12-14 м/с.

Сейчас городские службы работают в усиленном режиме и проводят работы по очистке и противогололедной обработке магистралей, улиц, тротуаров и пешеходных зон.

«В ликвидации последствий непогоды задействованы более 75 тыс рабочих и свыше 10 тыс единиц техники», – добавил Бирюков.

Москва, Андрей Дорофеев

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