Суд отправил под арест группу хулиганов, полностью раздевшихся в московской подземке

Суд признал виновными в мелком хулиганстве шестерых молодых людей, которые полностью разделись в поезде столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене была выявлена видеозапись, на которой молодые люди, находясь в вагоне электропоезда на Замоскворецкой линии, игнорируя правила приличия и благопристойности в общественном транспорте, сняли с себя одежду, тем самым выразив явное неуважение к присутствующим там пассажирам», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские установили личности шестерых участников инцидента. Спустя сутки они были задержаны. Ими оказались трое мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 29 лет, проживающие на территории Москвы, Подмосковья и других регионов России. В их отношении были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Тверской районный суд Москвы пятерым из задержанных назначил наказание в виде административного ареста на срок от 12 до 14 суток, ещё одному нарушителю выписан административный штраф.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях в конце февраля. Молодые люди, войдя в вагон, сняли с себя одежду, после чего почти сразу вновь оделись. Очевидцы утверждают, что это произошло в районе станции «Тверская».

Москва, Андрей Дорофеев

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