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Понедельник, 13 марта 2023, 17:49 мск

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В Москве пропал помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко

В московску. полицию поступило заявление о пропаже помощника председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрия Шедко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В полицию от знакомых поступило заявление том, что пропал Дмитрий Шедко, помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии. По месту жительства он не обнаружен, на телефонные звонки и сообщения не отвечает. Предпринимаются меры, направленные на установление его местонахождения», – сказал собеседник агентства, уточнив, что заявление поступило 10 марта.

Как отметил представитель правоохранительных органов, последний раз Шедко видели 9 марта.

Как отмечает телеграм-канал Baza, 10 марта сотрудник ЕЭК не пришёл на важное совещание, а его телефон оказался выключен. Знакомые вспомнили, что последнее время мужчина часто жаловался на сильные боли в спине, поэтому предположили, что он может просто лежать дома. Квартиру на Серпуховском валу, где он проживал, вскрыли, однако там никого не было. Помещение осмотрели полицейские, но ничего криминального не обнаружили.

Дмитрий Шедко – гражданин Белоруссии. Ранее занимал должность первого замглавы белорусского минсвязи и информатизации. В 2019 году подал в отставку. Последнее время работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, жил в Москве.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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