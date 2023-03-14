Серийные домушники вынесли из подмосковных коттеджей ценности на 400 тысяч рублей

Полицейские задержали двух мужчин, совершивших серию краж из домовладений в Подмосковье. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД России.

«Сообщники отжимали оконные рамы либо двери частных домов, расположенных в населенных пунктах Одинцовского городского округа, откуда похищали денежные средства, ювелирные украшения, электроинструменты, бытовую технику и другие ценные вещи. При проведении обысков по местам проживания подельников в городах Истра и Красногорск полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. В настоящее время установлена их причастность к пяти кражам на сумму свыше 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Серийными домушниками оказались мужчины в возрасте 38 лет и 41 года. Один из них был ранее осужден за аналогичные преступления. В их отношении возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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