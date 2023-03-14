СК начал проверку по факту взрыва страйкбольной гранаты на детской площадке в Москве

Страйкбольная граната взорвалась на детской площадке на юго-западе столицы, когда рядом с ней находился ребенок. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«13 марта 2023 года несовершеннолетний мальчик, находясь на детской площадке, расположенной на улице Маршала Савицкого в городе Москве, обнаружил устройство, используемое для игры в страйкбол. Мальчик попал в него снежком, в результате чего произошёл хлопок», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту Зюзинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве проводится доследственная проверка.

Несовершеннолетний осмотрен врачами, его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

При этом в столичном главке СК напомнили о необходимости более ответственного подхода родителей к обеспечению безопасности детей.

«Нельзя забывать о профилактических беседах: учите детей не приближаться и не брать неизвестные предметы, так как они могут оказаться опасными для жизни и здоровья», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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