Прокуратура и Следкомитет проверяют информацию об отказе колясочнику в посадке на самолет в Шереметьеве

Прокурорская проверка организована по информации СМИ о том, что инвалиду-колясочнику в Шереметьеве отказали в пропуске на борт самолета из-за наличия аккумуляторов в его коляске. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«В публикации сообщается, что в московском аэропорту Шереметьево на борт авиакомпании «Победа», следовавший в Челябинск, не был допущен пассажир с ограниченными возможностями ввиду наличия аккумулятора на его коляске. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работникам авиакомпании», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В то же время, доследственную проверку организовало и Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Как сообщили в пресс-службе управления, по результатам этой проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее инвалид Иван Вершок заявил, что его не пустили в самолет «Победы», когда он возвращался домой в Челябинск из Москвы. По его словам, причина отказа – наличие аккумулятора на его коляске. При этом в столицу он прилетел на самолете той же авиакомпании с той же самой коляской, и тогда проблем не возникло. Мужчина написал обращение в прокуратуру.

Он также рассказал, что с этой инвалидной коляской он летал уже не раз и никогда не сталкивался с подобным.

Вершок утверждает, что попросил выдать ему письменный официальный отказ в перевозке и возврат по билету, но, по его словам, представители авиакомпании не сделали этого.

Москва, Андрей Дорофеев

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