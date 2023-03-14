Техник столичного дома престарелых приговорен к 2,5 года колонии за гибель шестерых постояльцев

Столичный суд вынес обвинительный приговор Александру Колодному, сотруднику частного дома престарелых «Третий возраст», где три года назад в результате пожара погибли шесть пенсионеров. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что Колодный, являясь главным инженером отдела эксплуатации АО «Третий возраст» и ответственным за обеспечение пожарной безопасности, в нарушение действующих противопожарных требований допустил размещение в подвале здания по ул. 3-я Мякининская, используемого для размещения престарелых лиц, дизельного котла с емкостью топливного бака на 500 литров, а также иные нарушения. Данное обстоятельство привело к тому, что 8 апреля 2020 года в помещении котельной произошел хлопок топливно-воздушной смеси и последующее возникновение пожара, в результате которого шестерым жителям пансионата причинены термические и термоингаляционные травмы, а также отравление окисью углерода, от которых наступила их смерть», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, еще трое постояльцев получили термоингаляционные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Мужчина осужден по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц и смерть шести лиц). Он приговорен к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Колодный был взят под стражу в зале суда.

Суд также лишил его права занимать должности, связанные с возложением ответственности за соблюдение правил пожарной безопасности, на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В доме престарелых «Третий возраст» жили и лечились в том числе маломобильные люди. Площадь пожара, возникшего после хлопка, составила 300 кв. м. Четыре человека погибли на месте ЧП, двое – в больнице. Еще 14 человек были госпитализированы с различными травмами.

Заведение располагалось в непринятом в эксплуатацию здании. Поскольку его не было в Росреестре, здание не проверялось контрольно-надзорными органами. Следственный комитет РФ в связи с пожаром возбудил два уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Единственным фигурантом дела стал техник ООО «СК «Третий возраст» Александр Колодный. Вину он не признал. В июле 2020 года Пресненский суд Москвы дважды отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Колодного.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»