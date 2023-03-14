Проблемы, с которыми разбирается Россия, начались после развала СССР – Путин

Проблемы, которые сейчас приходится решать России, начались после развала Советского Союза. Об этом сегодня во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода заявил президент РФ Владимир Путин.

«Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Почему? Потому что мир был создан и мироустройство – и до сих пор оно еще имеет место – оно было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне, прежде всего Соединенными Штатами и Советским Союзом. Распределили между собой зоны своего влияния, надо прямо сказать, особенно друг к другу не лезли. Конечно, проблем хватало, вплоть до Карибского кризиса, и тем не менее сосуществовали», – отметил глава государства, которого цитирует пресс-служба Кремля.

По его словам, после развала СССР система двуполярного мира «начала трещать». При этом многим казалось, идеологические основы для противостояния новой России с западным миром исчезли.

«Казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, «партнеров» оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же – вы это всё хорошо знаете – началось давление, для того чтобы раскачать саму Россию. «Пятую колонну» начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе», – продолжил Путин.

Глава государства также напомнил о терактах внутри страны и об активной работе Запада по периметру России. Особая роль, как подчеркнул Путин, отводилась Украине.

«Почему? Потому что исторически так сложилось – сейчас не буду вдаваться в детали, почему так сложилось, но еще с XIX века национализм начал развиваться так активно, подогреваемый с западной стороны: сначала Польша, потом Австро-Венгрия и так далее, в преддверии Первой мировой войны просто растаскивали Россию, пытаясь ее ослабить», – пояснил он, обратив внимание бывшие пособники нацистов после Второй мировой войны составили «антироссийскую базу», которые затем постепенно создавали из Украины анти-Россию.

Москва, Андрей Дорофеев

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