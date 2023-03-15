В Москве началась подготовка к сезону летних веранд ресторанов

В Москве с 15 марта владельцы стационарных предприятий общественного питания могут начинать монтаж и обустройство летних веранд. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«С сегодняшнего дня предприниматели могут начать монтаж летних веранд. В столице они стали очень популярны, привлекают внимание посетителей и создают особую атмосферу. Разместить летнее кафе в Москве собственник может бесплатно», – цитирует главу департамента пресс-служба мэра и правительства Москвы.

По его словам, для установки летняя веранда должна быть включена в городскую схему размещения. С 2021 года сделать это можно в электронном виде. В настоящее время городская схема размещения насчитывает 3328 летних кафе.

Также есть возможность сохранить конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, с 15 ноября по 15 марта. Это положение было введено по итогам обращений бизнес-сообщества по поводу того, что дорогостоящие конструкции технически сложно и дорого демонтировать и хранить. В настоящий момент в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции летних веранд.

Размещение открытых веранд позволяет рестораторам получить дополнительные посадочные места, однако при их организации важно сохранить комфорт городской среды.

«Веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту. Так, например, конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок», – отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

Москва, Андрей Дорофеев

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