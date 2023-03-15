Следствие добивается ареста насильника, напавшего на девушку на востоке Москвы

Следственный комитет ходатайствует об аресте 40-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании девушки на востоке столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка ведомства.

Преступление было совершено в вечернее время 11 марта. «Обвиняемый, находясь в помещении, расположенном на улице Буракова в городе Москве, применяя насилие, совершил в отношении ранее незнакомой 20-летней девушки изнасилование и иные действия сексуального характера», – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). В ходе допроса он признал вину.

Следователем назначены необходимые судебные экспертизы.

Ходатайство об аресте рассмотрит Измайловский районный суд Москвы.

Москва, Андрей Дорофеев

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