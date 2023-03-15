Подмосковный суд вынес приговор серийному насильнику, задушившему пятилетнюю девочку

Московский областной суд вынес приговор жителю Серпухова Александру Сёмину, признав его виновным в изнасиловании четырех детей и убийстве пятилетней девочки. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

«22 июля 2018 года Семин под обманным предлогом увел с детской площадки, расположенной возле дома в городе Серпухове, 5-летнюю девочку. Он отвел ее к себе в квартиру, где совершил преступления против половой неприкосновенности ребенка, после чего задушил. Семин поместил тело потерпевшей в спортивную сумка и отнес в безлюдное место», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия также было установлено, что в 2015 и 2017 годах Семин совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней и двух малолетних девочек.

Как отметили в пресс-службе, на стадии предварительного расследования Семин впал в реактивное состояние, что не позволяло завершить расследование. Для выведения его из этого состояния по постановлению Московского областного суда фигуранта поместили в психиатрическую больницу. Летом 2021 года обвиняемый вышел из реактивного состояния и расследование возобновилось.

По результатам проведения повторной стационарной психолого-сексолого-психиатрической экспертизы Семин признан вменяемым. В декабре 2021 года следствие завершилось.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений предусмотренных п «в, д, к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, а равно сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера), п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней), ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух лиц) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

Семину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года.

Москва, Андрей Дорофеев

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