Житель Подмосковья приговорен к 13 годам заключения за поджог военкомата

Слесарь Луховицкого авиационного завода Кирилл Бутылин приговорен к 13 годам лишения свободы за поджог военкомата в Подмосковье. Такое решение сегодня вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Согласно приговору, три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшиеся 10 лет – в колонии строгого режима. Также Бутылину на два года запрещено администрировать интернет-ресурсы, передает «Интерфакс».

Мужчина признан виновным в совершении террористического акта (пункт «в» части 2 статьи 205 УК РФ), публичных призывах к террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и вандализме (часть 2 статьи 214 УК РФ).

В ходе прений сторон гособвинение просило назначить Бутылину 13 лет лишения свободы с отбыванием 11 лет в колонии строгого режима и двух лет в тюрьме. Защита просила не выносить суровый приговор.

Как сообщалось ранее, 22-летний Бутылин 28 февраля 2022 года нарисовал на воротах военного комиссариата городов Луховицы и Зарайск флаг Украины и пацифистский лозунг, перелез, облил стену здания авиационным керосином, разбил монтировкой окна и бросил две бутылки с коктейлем Молотова, которые разбились о металлические решетки. В результате с внешней стороны комиссариата произошло возгорание.

Свои действия Бутылин снимал на камеру. Запись фигурант выложил в Telegram.

После этого он попытался покинуть страну, но был задержан на границе Белоруссии и Литвы, после чего отправлен в РФ и помещен в СИЗО.

В судебном заседании Бутылин признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Мать фигуранта еще до приговора внесла средства по двум искам минобороны о возмещении ущерба на сумму более 193 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»