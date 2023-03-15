В Москве СИЗО переполнены почти на 18%

Переполненность московских следственных изоляторов составляет 17,6%. Как передает «Интерфакс», об этом сегодня в ходе доклада в Мосгордуме о своей работе в 2022 году сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

«Для устранения перелимита, а он на сегодняшний день составляет 17,6%, это высокий достаточно процент, и приведения учреждений в соответствие установленным требованиям, хочу подчеркнуть необходимость достройки следственного изолятора 7 и проведения ремонта камерных помещений режимного корпуса 3 следственного изолятора 1», – сказала она.

При этом сами столичные СИЗО для освобождения камер уже переводят некоторых обвиняемых в изоляторы соседних регионов, отметила Потеряева.

«Не могу сказать, правильно это или неправильно, но, если человек уже осужден и подал апелляцию, – иногда апелляция рассматривается изрядно долго, человек может находиться и год, и два даже, когда уже вынесено в отношении него решение суда, – наше руководство следственных изоляторов приняло решение переводить их в близлежащие регионы – Тверская область, Владимирская область, в следственные изоляторы, с тем, чтобы разгрузить московские СИЗО», – отметила она.

Омбудсмен напомнила, что уже не первый год в своих отчетах предлагает чаще использовать альтернативные меры пресечения, такие как домашний арест и денежный залог, в отношении обвиняемых, не представляющих опасности для окружающих, особенно по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«Был какой-то период, когда эти темы широко обсуждались и широко применялись, но в последнее время опять домашнего ареста стало значительно меньше», – добавила Потяева.

Москва, Андрей Дорофеев

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