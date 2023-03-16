Аферисты под видом поддержки физкультуры и спорта украли 10 млн рублей из бюджета Москвы

Правоохранители задержали участников преступной группы, похитивших деньги, выделяемые из бюджета столицы на развитие физкультуры и спорта. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленники регистрировали на подконтрольных лиц автономные некоммерческие организации, основным видом деятельности которых являлось оказание услуг в области спорта. Затем фигуранты подавали заявки на получение субсидий для возмещения части затрат при проведении мероприятий, направленных на развитие социально значимых программ в сфере физической культуры и спорта. Фактически же эти мероприятия не проводились. Также они направляли отчеты с ложными сведениями об использовании полученных бюджетных средств и выполнении условий их предоставления», – рассказала Волк.

В результате таких махинаций аферисты получали на расчетные счета организаций деньги, выделенные из бюджета Москвы, которые обналичивали и присваивали. Правоохранители полагают, что таким образом участники группы похитили свыше 10 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Задержаны предполагаемый организатор схемы и его сообщница, занимавшаяся бухгалтерским сопровождением незаконных операций. Мужчина заключен в СИЗО, а женщина находится под домашним арестом. Обоим фигурантам предъявлено обвинение.

«Мероприятия, направленные на установление и задержание иных лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, продолжаются», – добавила Волк.

Москва, Андрей Дорофеев

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