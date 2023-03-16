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Четверг, 16 марта 2023, 12:21 мск

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Сотрудница подмосковной УК ответит в суде за гибель двух человек от отравления газом

Сотрудница одной из управляющих компаний подмосковного Подольска предстанет перед судом по делу о гибели двух местных жителей в результате отравления газом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В апреле 2022 года сотрудники специализированной компании осуществили проверку дымоходов и вентиляционных каналов в многоквартирных домах. По результатам ими были выявлены нарушения в виде отсутствия тяги в вентканале одной из квартир, о чем они сообщили начальнику производственного отдела управляющей компании, обслуживающей данный дом. Несмотря на полученную информацию обвиняемая не предприняла предупредительных мер, хотя должна была сообщить в газовую службу для отключения газа до устранения неисправности», – говорится в сообщении ведомства.

Через два месяца в квартире были обнаружены тела двух жильцов, смерть которых наступила в результате отравления газом.

В СК отметили, что в рамках расследования были проведены многочисленные допросы, осмотры с участием специалистов в области газового оборудования, изучено большое количество специализированной документации, получены заключения сложных экспертиз – судебно-технологической, судебно-технической и строительно-технической.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Подольский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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