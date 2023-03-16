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Четверг, 16 марта 2023, 15:54 мск

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ЧП в Подмосковье: уволенный слесарь облил бензином и поджег четырех сотрудников управляющей компании

В подмосковном Дмитрове местный житель облил горючей жидкостью и поджег четверых сотрудников управляющей компании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

«16 марта 2023 года подозреваемый, являясь работником – слесарем управляющей компании, в отношении которого принято решение об увольнении, пришел в здание организации и облил горючей жидкостью находящихся в помещении четверых человек. После этого он совершил поджог. В результате пострадавшие с повреждениями в виде ожогов различной степени доставлены в больницу, где им была оказана медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Нападавший задержан. На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники экстренных и специальных служб.

В отношении 55-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении имущества (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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