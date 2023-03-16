Пять человек погибли в крупной аварии на трассе в Подмосковье

В подмосковной Кашире пять человек погибли и еще шесть пострадали в результате столкновения трех машин. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, сегодня примерно 14 часов 10 минут на 132 км автодороги Р-22 «Каспий» водитель автомобиля Nissan Almera выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с двумя легковыми автомобилями. В результате происшествия пять человек погибли, четверо пострадавших с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств массового ДТП.

По данным областного главка МВД, травмы получили шесть человек.

Пресс-служба минтранса Подмосковья предупредила, что движение в районе аварии затруднено.

Москва, Андрей Дорофеев

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