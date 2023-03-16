Путин поручил пересмотреть систему выплат дивидендов иностранцам

Система выплаты дивидендов иностранцам должна быть гибкой с введением обязательства направлять эти деньги на развитие внутри России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства поручил правительству скорректировать политику в этом плане, так как многие иностранные компании ушли из России под давлением и «многие ждут момента, чтобы вернуться».

«Может быть, подумать о более гибкой ситуации, при которой можно было бы и платить дивиденды, и платить часть, и выводить часть какую-то, но при условии, что эти средства будут направлять в том числе и, может быть, прежде всего, на развитие бизнеса в России», – цитирует «Прайм» слова Путина.

Глава государства полагает, что России следует скорректировать позицию по дивидендам иностранцам, работающим и желающим с ней работать. «Понимаю, что это в известной степени ограничивает возможности добросовестных наших друзей и партнеров, которые работали, работают и хотят работать дальше, и согласен, что мы должны как-то скорректировать свою позицию и не должны уподобляться тем людям, которые принимают неверные решения на треке сотрудничества с Россией в ущерб своему собственному бизнесу», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

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