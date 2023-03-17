Житель Подмосковья забил насмерть сожительницу

Житель подмосковной Электростали из ревности нанес смертельные побои своей сожительнице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 16 марта 2023 года обвиняемый, находясь возле подъезда многоэтажного дома по улице Тевосяна в городе Электростали, в ходе ссоры на почве ревности нанес своей 31-летней сожительнице удары руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

Следствием 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как отметили в Следкомитете, установлено, что фигурант ранее был неоднократно судим, в последний раз за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Отбыв наказание, он вышел на свободу летом 2022 года.

Сегодня по ходатайству следствия суд рассмотрит вопрос о заключении мужчины в СИЗО.

Москва, Андрей Дорофеев

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