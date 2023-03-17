СМИ: неизвестные обворовали резервный ковидный госпиталь в Крылатском

В Москве неизвестные обворовали один из крупнейших ковидных госпиталей, расположенный в ледовом дворце в Крылатском. Как сообщает телеграм-канал Mash, злоумышленники вынесли крайне ценные во время пандемии консоли для подачи кислорода.

Как уточняется, во время инвентаризации медики недосчитались пяти консолей для подачи кислорода, а также нескольких выключателей из этих же устройств. Кроме того, пропала мелкая автоматика. При этом на протяжении года ледовый дворец был закрыт.

Служба безопасности «Крылатского» оперативно проверила записи с камер видеонаблюдения, но воров не нашла. ГКБ №67 подала заявление в полицию.

Временный госпиталь был открыт в октябре 2020 года и закреплён за городской больницей №67. В апреле 2022-го его закрыли и законсервировали.

Москва, Андрей Дорофеев

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