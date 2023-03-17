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Пятница, 17 марта 2023, 13:04 мск

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Жительница столицы предстанет перед судом за попытку убийства новорожденной

Жительница Москвы, оставившая в декабре новорожденную дочь в случайном подъезде, предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Нагатинской межрайонной прокуратуры столицы.

«Установлено, что 7 декабря 2022 года обвиняемая, находясь в одном из столичных медицинских учреждений, родила ребенка женского пола. Сразу же после выписки вечером 10 декабря 2022 года женщина на такси направилась на ул. Паромная, где, зайдя в подъезд жилого дома, оставила ребенка на лестничной клетке первого этажа, а затем, убедившись, что её преступные действия остаются незамеченными для окружающих, скрылась с места преступления», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что женщина осознавала характер и общественную опасность своих противоправных действий, что девочка жива и без медицинской помощи, ухода и кормления, умрет.

Однако новорожденная выжила, поскольку ее обнаружил жилец дома и она была госпитализирована. Ее мать оперативно разыскали правоохранители, после чего она была арестована. https://newdaynews.ru/moscow/780792.html

Свою вину обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело будет направлено в Нагатинский районный суд Москвы. 42-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).

Обвиняемая содержится под стражей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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