Подталкивают к электронному голосованию: лидер «эсеров» раскритиковал сокращение избирательных участков в Москве

Сокращение числа избирательных участков ставит граждан в неравное положение и подталкивает их к электронному голосованию, доверие к которому остается на очень низком уровне. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя решение Центральной избирательной комиссии накануне выборов мэра Москвы сократить в столице более трети избирательных участков с 3,4 тысячи почти до 2 тысяч.

«К онлайн-голосованию по-прежнему много вопросов, в первую очередь по механизмам наблюдения и контроля. Принятый думским большинством закон о дистанционном голосовании этих вопросов не разрешил, зато позволил укрупнять участки в больших городах, очевидно, мы видим начало этого процесса. Процесс негативный, он ставит граждан в неравные условия и фактически подталкивает их к онлайн-голосованию», – подчеркнул политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

«У одного избирателя участок рядом с домом сохранится, другому придется до него добираться. И он либо вообще не пойдет голосовать – тогда мы увидим еще большее снижение явки, которое на руку только одной партии, – либо решит голосовать дистанционно. Но дистанционное голосование, при устранении всех спорных моментов, должно лишь дополнять традиционное. Расширять его преждевременно, и уж тем более нельзя превращать его в вынужденное», – считает Миронов.

Лидер «эсеров» также обратил внимание на неадекватность доводов ЦИК, который считает, что оптимизация УИКов позволит сэкономить бюджетные средства, поскольку нагрузка на участковые избиркомы снижается: если на выборах в Госдуму-2021 на один участок приходили 179 человек в день, то на муниципальных выборах 2022 года – 72 человека в день.

«Во-первых, сравнивать кампании разного уровня не совсем корректно. А во-вторых, такой уровень явки только доказывает необходимость отказа от многодневного голосования. Пандемии нет, аншлагов на участках – тоже, и нет никакой нужды растягивать выборы на несколько дней. Проведение голосования в один день позволит сэкономить гораздо больше бюджетных средств, чем предлагаемая оптимизация избиркомов», – пояснил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

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