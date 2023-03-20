Глава МВД сообщил о ликвидации в Москве крупной финансовой пирамиды

Правоохранители возбудили более 80 уголовных дел в отношении организаторов финансовой пирамиды в Москве. Об этом сегодня сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании коллегии ведомства.

По его словам, установлено, что злоумышленники оборудовали coll-центр, а также провели широкомасштабную рекламную кампанию в Интернете. В престижных районах Москвы были открыты респектабельные офисы потребительского кооператива, где соучастники встречали клиентов и предлагали вложить сбережения в различные высокодоходные проекты (гостиничный бизнес, керамзитобетонный завод, конструкторские бюро, выпускающие продукцию оборонного назначения), обещая до 18% прибыли. В действительности же инвестиционная деятельность не велась. Выплаты вкладчикам некоторое время производились за счет средств новых клиентов, а затем прекращались.

«Причиненный ущерб превысил 50 миллионов рублей. Изобличены двое организаторов и четверо активных участников группы. В настоящее время все фигуранты арестованы. Расследование продолжается», – уточнил Колокольцев, которого цитирует пресс-центр МВД.

Министр добавил, что следователями столичного главка МВД по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц) было возбуждено более 80 уголовных дел, которые соединены в одно производство.

Задержаны предполагаемые организаторы пирамиды, которые распределяли полученную прибыль, занимались подбором и обучением персонала, выполняли иные распорядительные функции, а также активные участники группы. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъято серверное оборудование с электронными базами данных, оргтехника, видеорегистраторы, бухгалтерские документы, носители информации, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

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