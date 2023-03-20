Суд вынес приговор москвичу за изнасилование и попытку убийства бывшей жены

Хорошевский районный суд столицы вынес приговор 29-летнему местному жителю, признав его виновным в серии преступлений, среди которых изнасилование, попытка убийства и незаконное лишение свободы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Ночью 7 декабря 2021 года в квартире одного из жилых домов, расположенных в городе Москве, мужчина применил насилие к бывшей жене и подверг ее избиению, после чего изнасиловал. Потерпевшая, спасаясь от обвиняемого, прыгнула с высоты четвертого этажа. Мужчина, имея умысел на убийство девушки, спустился вниз и причинил ей множественные ранения колюще-режущим предметом, после чего скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Потерпевшая выжила, благодаря очевидцам, которые вовремя вызвали скорую помощь. Она поступила в больницу в тяжелом состоянии.

При этом, как уточнили в СК, в квартире оставались еще две женщины 1984 и 1999 годов рождения, которых мужчина связал скотчем. Когда он ушел, им удалось самостоятельно освободиться.

Суд признал москвича виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с угрозой убийства) и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Также следствием дана дополнительная квалификация действиям фигуранта по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц).

Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.

Москва, Андрей Дорофеев

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