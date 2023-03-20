Путин пообещал в случае разрыва зерновой сделки поставить продовольствие в Африку бесплатно

В случае прекращения действия зерновой сделки Россия готова поставить предназначенную Африке продукцию бесплатно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня во время выступления в Москве на международной парламентской конференции «Россия – Африка в многополярном мире».

Глава государства подчеркнул, что Россия добросовестно исполняет все обязательства по поставкам продуктов питания, удобрений, топлива и другой критически важной для государств Африканского континента продукции, внося тем самым вклад в обеспечение их продовольственной и энергетической безопасности. При этом страны Запада чинят препятствия даже в бесплатной поставке грузов, которые были задержаны из-за антироссийских санкций.

Руководствуясь потребностями, в первую очередь, африканских стран Россия недавно согласилась на пролонгирование ещё на 60 дней заключённой в Стамбуле договорённости по вывозу через Чёрное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений.

«Если мы всё-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В то же время, российский президент отметил, что Москва настаивает на пакетном характере зерновой сделки, в том числе, для того, чтобы «зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не переправлялись на сытые европейские рынки, в сытые европейские страны».

«С 1 августа 2022 года по 20 [марта] текущего года с Украины вышло 827 судов, из них – только 3 миллиона тонн зерновых было направлено в Африку, и 1,3 миллиона – в беднейшие страны Африки. Как я сказал, почти 45% ушло в сытые европейские страны, несмотря на то, что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран. Кстати, обращаю внимание, что за это же время, несмотря на все рестрикции и ограничения по вывозу российского зерна, из России в Африку было направлено почти 12 миллионов тонн», – констатировал Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»