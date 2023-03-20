«Дорогие друзья» Путин и Си Цзиньпин начали неформальную встречу в Кремле

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали неформальную встречу в Кремле. Глава российского государства назвал высокого гостя «дорогим другом» и поздравил его с переизбранием на пост лидера китайского государства на новый срок.

«Уважаемый господин Председатель! Дорогой друг! Добро пожаловать в Россию, в Москву. Рад возможности уже лично поздравить Вас с переизбранием на пост главы Китайского государства. Это стало возможным благодаря тому, что китайский народ и его представители по достоинству оценили Вашу работу за предыдущие десятилетия», – сказал Путин.

При этом президент РФ отметил, что за последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии. «Во всём мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем», – признался он.

В ответ китайский лидер также тепло поприветствовал Путина как «дорогого друга», отметив в числе прочего свою уверенность, что россияне поддержат главу российского государства на очередных президентских выборах в 2024 году.

«Я знаю, что в будущем году в вашей стране пройдут очередные президентские выборы. Благодаря вашему сильному руководству, за последние годы Россия добилась значительного прогресса в деле достижения успехов и процветания страны», – сказал Си Цзиньпин в начале встречи с Путиным (цитата по «Интерфаксу»).

«Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях», – добавил китайский лидер.

Председатель КНР прибыл в Россию с трехдневным государственным визитом. Основная программа запланирована на вторник, 21 марта. Состоятся церемония официальной встречи, потом переговоры в узком составе, переговоры в расширенном составе с двумя делегациями, подписание документов и заявление для СМИ.

Москва, Светлана Антонова

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