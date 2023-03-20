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Понедельник, 20 марта 2023, 18:23 мск

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Беспилотник врезался в ЛЭП в Подмосковье

Фото: телеграм-канал администрации городского округа Щелково

В подмосковном Щёлкове беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередачи. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

«В 11:48 поступила информация о беспилотном летающем аппарате, врезавшемся в ЛЭП. Место происшествия оперативно было оцеплено. Дрон был оборудован стандартным набором функций, взрывчатых веществ не обнаружено. На данный момент вопросом занимаются компетентные органы», – говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что ЛЭП не была повреждена, пострадавших также нет.

На размещенном администрацией фото видно, что на борту аппарата от руки написано «Летающая лаборатория».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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